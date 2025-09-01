Un attaquant dit oui pour son transfert, ça chauffe au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n’a jamais caché ses ambitions pour son mercato : signer à la Juventus. Néanmoins, quand bien même les discussions ont duré avec le PSG, elles n’ont pas débouché sur un accord. Résultat, opération annulée dans le Piémont et retour à la case départ pour Randal Kolo Muani. Tottenham sortirait l’attaquant du Paris Saint-Germain du pétrin. Explications.

« J’essaie de me concentrer sur la Coupe du Monde des Clubs, qui est une compétition très disputée. Une fois le tournoi terminé, nous verrons ce qui se passe sur le marché. Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici : je suis vraiment heureux à la Juve, je me sens bien ». Fin juin, en pleine Coupe du monde des clubs avec la Juventus, Randal Kolo Muani se confiait sur son avenir à Tuttosport qu’il voyait s’écrire à la Vieille Dame. Prêté par le PSG, l’international français souhaitait poursuivre son aventure indéfiniment.

La Juventus abandonne Kolo Muani Pendant tout le mercato d’été, le feuilleton Randal Kolo Muani a animé l’actualité de la Juventus. Signera, ne signera pas ? Les déclarations du club bianconero et les rumeurs ont fusé dans les médias. Jusqu’à dimanche, veille du dernier jour du mercato, où faute de se rapprocher des attentes financières du comité directeur du PSG, les dirigeants de la Juventus décidaient de mettre un terme à leur poursuite de Kolo Muani afin de finalement accueillir Edon Zhegrova ainsi que Lois Openda. Dès lors, on a assisté à un retour de flamme des options anglaises pour Randal Kolo Muani.