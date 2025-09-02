Le PSG rate un gros joueur, «il avait envie de venir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a été relativement calme au cours du mercato estival avec seulement trois nouvelles recrues, un recrutement beaucoup plus mesuré qu'à l'accoutumée. Il a pourtant longtemps été question d'un départ de Kang-in Lee et d'une possible arrivée de Maghnes Akliouche pour remplacer le milieu offensif sud-coréen, d'autant que le crack de l'AS Monaco avait vraisemblablement très envie de signer au PSG.

Avec les recrutements de Renato Marin (19 ans, libre), Lucas Chevalier (23 ans, 40M€ hors bonus) et Ilya Zabarnyi (23 ans, 63M€ hors bonus), le PSG a été relativement raisonnable cet été sur le marché des transferts. Aucune folie majeure sur le plan financier, et surtout très peu de nouveaux visages, comme pour symboliser la volonté de travailler dans la continuité de cette saison 2024-2025 qui a été historique pour le club de la capitale. Et pourtant, un phénomène de Ligue 1 semblait motivé à l'idée de venir travailler au PSG...

« Si Kang-in Lee partait, ils avaient prévu de le remplacer » Lundi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, le journaliste Fabrice Hawkins a fait le bilan du mercato estival du PSG en évoquant notamment le feuilleton Kang-in Lee, longtemps annoncé partant cet été : « Luis Campos n’a jamais été aussi peu actif ? La seule qui aurait pu se faire c’est si Kang-in Lee partait, ils avaient déjà prévu de le remplacer. C’est la seule chose qui aurait pu bouger », explique le journaliste de RMC. Et l'option numéro un pour remplacer Lee se trouvait donc en Ligue 1.