Transferts : Le PSG à fond sur un gros joueur de l’équipe de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine bourre avec le Bayern Munich et l'équipe de France, Michael Olise ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. Et le PSG, toujours en quête de nouveaux talents, serait notamment sur les traces du milieu offensif tricolore que le Bayern cherche à prolonger au plus vite pour éloigner les courtisans.

Alors qu'il compte déjà dans ses rangs Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué, le PSG pourrait bien chercher à recruter un autre attaquant de l'équipe de France dans les prochains mois ! Michael Olise (23 ans), le milieu offensif tricolore du Bayern Munich, réalise un début de saison XXL en Allemagne (7 buts et 2 passes décisives en 9 matchs toutes compétitions confondues), et cela n'a pas visiblement pas échappé au PSG.

Le PSG dans la course pour Olise ? Selon les révélations de TBR Football, le PSG fait partie des prétendants en course pour tente de recruter Michael Olise dans les mois à venir. Au même titre que le FC Barcelone, Arsenal ou encore Chelsea, le club francilien serait très attiré par son profil, d'autant qu'Olise reste sur une grosse performance avec l'équipe de France en Ukraine vendredi dernier.