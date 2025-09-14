Kylian Mbappé à Paris : Le grand retour annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Buteur avec l’équipe de France lors de la victoire face à l’Ukraine (0-2), puis de nouveau contre l’Islande (2-1) au Parc des Princes, avec également une passe décisive pour Bradley Barcola, Kylian Mbappé a brillé pendant la trêve internationale, comme depuis le début de la saison avec le Real Madrid. Un joueur « retrouvé », estime Bixente Lizarazu, qui a apprécié le visage affiché par capitaine des Bleus.

Avant d’affronter l’OM mardi en Ligue des champions, le Real Madrid a de nouveau pu compter sur Kylian Mbappé pour battre la Real Sociedad samedi (1-2). Après avoir ouvert le score, l’attaquant madrilène a été passeur décisif pour Arda Güler sur le deuxième but de son équipe.

« On a retrouvé Kylian Mbappé frais dans sa tête » Déjà auteur de trois buts avec le Real Madrid avant cette rencontre, Kylian Mbappé continue donc son très bon début de saison et s’est aussi distingué avec l’équipe de France pendant la trêve internationale. Buteur contre l’Ukraine (0-2), il a récidivé au Parc des Princes lors de la réception de l’Islande (2-1), avec également une passe décisive pour Bradley Barcola.