Kylian Mbappé à Paris : Le grand retour annoncé !

Buteur avec l’équipe de France lors de la victoire face à l’Ukraine (0-2), puis de nouveau contre l’Islande (2-1) au Parc des Princes, avec également une passe décisive pour Bradley Barcola, Kylian Mbappé a brillé pendant la trêve internationale, comme depuis le début de la saison avec le Real Madrid. Un joueur « retrouvé », estime Bixente Lizarazu, qui a apprécié le visage affiché par capitaine des Bleus.
Avant d’affronter l’OM mardi en Ligue des champions, le Real Madrid a de nouveau pu compter sur Kylian Mbappé pour battre la Real Sociedad samedi (1-2). Après avoir ouvert le score, l’attaquant madrilène a été passeur décisif pour Arda Güler sur le deuxième but de son équipe.
« On a retrouvé Kylian Mbappé frais dans sa tête »
Déjà auteur de trois buts avec le Real Madrid avant cette rencontre, Kylian Mbappé continue donc son très bon début de saison et s’est aussi distingué avec l’équipe de France pendant la trêve internationale. Buteur contre l’Ukraine (0-2), il a récidivé au Parc des Princes lors de la réception de l’Islande (2-1), avec également une passe décisive pour Bradley Barcola.
« J’aime bien voir ce Kylian Mbappé »
« On a retrouvé Kylian Mbappé frais dans sa tête, frais dans ses jambes, avec l’accélération qui nous rappelle de très bons souvenirs, et puis surtout son altruisme, son esprit collectif. Là c’est la passe, il aurait pu la jouer personnel. Sans oublier aussi le pressing qu’il a beaucoup fait. J’aime bien voir ce Kylian Mbappé », a apprécié Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot.