Equipe de France : Zidane refuse tout !

Le départ annoncé de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 ouvre un boulevard à Zinedine Zidane. Pour Bertrand Latour, le scénario ne souffre d’aucune contestation : l’ancien meneur de jeu des Bleus est promis au poste de sélectionneur. Un choix attendu, mais qui place déjà Philippe Diallo face à une immense pression.
Depuis plus d’une décennie, Didier Deschamps incarne l’équipe de France. Sa longévité à la tête des Bleus, marquée par une victoire en Coupe du monde en 2018 et une finale en 2022, en a fait un sélectionneur de référence. Mais son départ programmé après le Mondial 2026 marque un tournant majeur dans l’histoire des Bleus.
Zidane, le grand favori
À l’heure où se profile la succession, un nom s’impose avec une force presque incontestable : Zinedine Zidane. L’ancien numéro 10 des Bleus, triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, a refusé à plusieurs reprises des offres prestigieuses en club pour mieux se tenir prêt au moment où le poste de sélectionneur se libérerait
« Il a refusé bon nombre d’offres »
« L’histoire est écrite, il a refusé bon nombre d’offres. Diallo sera cloué au pilori si Zidane n’est pas sélectionneur » a déclaré le journaliste sur le plateau du Canal Football Club sur Canal +.