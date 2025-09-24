Zidane - PSG : Gros cadeau avant son arrivée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps disputera l'été prochain son tout dernier tournoi avec l'équipe de France avant de très certainement laisser sa place à Zinedine Zidane. Et en marge du sacré d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or lundi soir, le sélectionneur des Bleus a passé un message à l'attaquant du PSG : l'aider à ramener cette Coupe du Monde en guise de cadeau de départ.

Et si Ousmane Dembélé offrait un beau cadeau à Didier Deschamps l'été prochain avant que le sélectionneur des Bleus ne quitte son poste pour laisser place à Zinedine Zidane ? L'attaquant du PSG a remporté lundi soir le Ballon d'Or, et dans son discours de remerciements, Dembélé n'a pas manqué de mentionner Didier Deschamps et la grosse échéance qui les attendait l'été prochain en Coupe du Monde.

« Gagner une Coupe du monde pour Deschamps » « Je voulais aussi remercier tous mes partenaires de sélection, ils ont été importants pour moi. Toute cette génération avec qui on a grandi en sélection de jeunes, et avec qui je me retrouve en sélection A, son sélectionneur qui me fait confiance depuis maintenant 8 ou 9 ans, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il me rappelle toujours en sélection et j'ai toujours eu sa confiance. Et voilà, on espère surtout au coach, pour sa dernière année, gagner une Coupe du monde pour lui », a indiqué Dembélé. Et Deschamps a répondu à ces propos du numéro 10 du PSG...