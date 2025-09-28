Dembélé - PSG : La grande annonce qui va régaler Deschamps !

Axel Cornic

Après avoir essuyé des nombreuses critiques au cours de sa carrière, Ousmane Dembélé fait enfin l’unanimité, avec un Ballon d’Or qui est venu récompenser ses efforts. Mais la star du Paris Saint-Germain est loin d’être rassasiée, puisqu’elle se projette déjà sur un nouvel objectif ambitieux, cette fois avec l’équipe de France.

Grand favori des sondages, Ousmane Dembélé est devenu le sixième Français à soulever le Ballon d’Or depuis sa création en 1956. Un trophée individuel qui vient récompenser tout ce qu’il a pu réaliser avec le PSG la saison dernière, notamment avec la victoire en Ligue des Champions.

« On a toujours faim, que ce soit avec le PSG et l’équipe de France » Invité de Téléfoot ce dimanche, Dembélé a toutefois déjà annoncé son prochain objectif : remporter une deuxième Coupe du monde avec l’équipe de France, l’été prochain. « On a toujours faim, que ce soit avec le PSG et l’équipe de France. Quand on a goûté à tout ça, on a envie que ça continue » a déclaré l’attaquant du PSG et des Bleus.