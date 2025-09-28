Surprise, il débarque au PSG avant la prison !

Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Paris a tranché. Pour avoir laissé des proches démarcher la Lybie pour le financement de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison. En attendant son incarcération, l’ancien président de la République a assisté samedi soir à la victoire du PSG contre Auxerre au Parc des Princes.
Du jamais vu en France. Un ancien président de la République devrait prochainement être incarcéré. Ce jeudi, Nicolas Sarkozy, chef de l’État Français entre 2007 et 2012, a été condamné à cinq ans de prison avec incarcération prochaine par le tribunal correctionnel de Paris. S’il a affirmé qu’il respecterait ses obligations, l’ancien président de l’UMP a été aperçu ce samedi soir assistant à la rencontre du PSG face à Auxerre.
Nicolas Sarkozy au Parc des Princes
Habitué du Parc des Princes, Nicolas Sarkozy était comme à son habitude, installé en tribune VIP. Comme le rapporte RMC Sport, l’ancien président de la République était assis proche de Luis Campos, directeur sportif du PSG, et Victoriano Melero, directeur général des Rouge et Bleu. L’ancien maire de Poissy, Karl Olive, était également proche de ce trio.
La date de son incarcération connue prochainement
Il se pourrait bien que ce match face à Auxerre ne soit le dernier au Parc des Princes avant un bout de temps pour Nicolas Sarkozy. Condamné dans l’affaire du financement libyen pour sa campagne présidentielle, l’ancien politicien de 70 ans est convoqué le 13 octobre par le Parquet national financier qui déterminera la date de son incarcération.