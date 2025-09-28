Calvaire au PSG, le vestiaire balance !

Axel Cornic

Après la défaite surprenante dans le Classico contre l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain s’est repris ce samedi, en battant Auxerre lors de la 6e journée de Ligue 1 (2-0). Mais cette victoire semble avoir couté cher aux Parisiens, qui ont encore perdu des joueurs sur blessure à quelques jours du choc de Ligue des Champions, face au FC Barcelone.

C’était prévisible. La saison dernière, plusieurs acteurs du football se sont insurgés contre un calendrier fou et très chargé, qui mettait en danger les physiques. Et on en voit les conséquences maintenant, avec notamment une hécatombe de blessures qui inquiète le PSG.

Kvaratskhelia et Vitinha out contre le Barça ? A quelques jours seulement d’affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions, l’infirmerie du PSG a accueilli deux nouveaux joueurs. Khvicha Kvaratskhelia et Vitinha ont en effet quitté prématurément leurs coéquipiers ce samedi, lors de la rencontre face à Auxerre. Et les premières indiscrétions sur leur état ne poussent pas vraiment à l’optimisme.