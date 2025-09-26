Zidane en Algérie, il répond cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé pendant quelque temps dans le viseur de la fédération algérienne de football pour le poste de sélectionneur national, Zinedine Zidane avait pourtant indiqué de manière assez claire il y a quinze ans qu’il était compliqué pour li de se rendre dans son pays d’origine. Explications.

En janvier 2024, alors que l’Algérie se cherchait un nouveau sélectionneur national, L’EQUIPE et RMC Sport ont révélé que Zinedine Zidane avait été approché pour le poste, avant de décliner rapidement l’invitation. D’ailleurs, alors qu’il était interrogé par TV5 en 2010, Zidane expliquait qu’il était assez compliqué pour lui de se rendre en Algérie, même s’il gardait le pays dans son cœur.

« Cette mixité, c’est génial » « Je pense tout le temps à mes racines, comme je pense tout le temps à mon papa et ma maman. Ce sont eux qui m’ont guidé, qui m’ont montré le chemin à suivre et qui m’ont donné de très bons conseils. Je trouve que le fait d’avoir des origines et d’avoir vécu en France, cette mixité, c’est quelque chose de génial pour moi. C’est ce qui vous enrichit », révélait Zinedine Zidane.