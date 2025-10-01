Le remplaçant de Griezmann est annoncé à la surprise générale !

Depuis la retraite internationale d'Antoine Griezmann, l'équipe de France peine à trouver un profil similaire et créatif dans le cœur du jeu. Désiré Doué et Michael Olise peuvent remplir ce rôle, mais pour Kevin Diaz, Florian Thauvin a également tout pour prendre la succession du joueur de l'Atlético de Madrid.
La retraite d'Antoine Griezmann a laissé un sérieux vide dans l'entrejeu de l'équipe de France malgré l'éclosion de Désiré Doué et Michael Olise. Par conséquent, cela ouvre une porte pour Florian Thauvin qui réalise un très bon début de saison au RC Lens. Kevin Diaz voit l'ancien joueur de l'OM comme le successeur d'Antoine Griezmann chez les Bleus.
Thauvin successeur de Griezmann ?
« Depuis l’absence d’un certain Griezmann, pour moi, Olise ça reste un ailier. Thauvin c’est un gars qui a la qualité de passe. Pour moi, Thauvin c’est au-dessus dans la qualité de passe », confie-t-il au micro de l'After Foot, avant d'en rajouter une couche sur le niveau global du joueur du RC Lens.
«Thauvin c’est un gars qui a la qualité de passe»
« Thauvin, depuis 2018 il a rencontré des joueurs, des entraîneurs, il a eu des expériences différentes, il a été capitaine d’un club en Italie, il a tenu une équipe l’année dernière sur ses épaules même si il a eu quelques blessures sur les dernières saisons. Pourquoi tu crois qu’il revient en Ligue 1 le gars ? Pour avoir de l’exposition et gratter l’équipe de France. Je pense que ça peut faire partie de son plan et il a bien raison. Et je vais rajouter quelque chose, j’ai quand même commenté énormément de matchs de Ligue 1 ces trois quatre dernières saisons, une performance comme il a fait hier d’un joueur offensif, j’en ai pas vu beaucoup à part au PSG. Ce qu’il fait, à son âge, dans la justesse, l’énergie, même dans le leadership qu’il a ramené, d’aller chercher des fautes au bon moment, même la fantaisie… Franchement, un joueur au-dessus de la Ligue 1. Hors PSG, c’est très rare, il y a eu Memphis », ajoute Kevin Diaz.