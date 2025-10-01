Le remplaçant de Griezmann est annoncé à la surprise générale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la retraite internationale d'Antoine Griezmann, l'équipe de France peine à trouver un profil similaire et créatif dans le cœur du jeu. Désiré Doué et Michael Olise peuvent remplir ce rôle, mais pour Kevin Diaz, Florian Thauvin a également tout pour prendre la succession du joueur de l'Atlético de Madrid.

La retraite d'Antoine Griezmann a laissé un sérieux vide dans l'entrejeu de l'équipe de France malgré l'éclosion de Désiré Doué et Michael Olise. Par conséquent, cela ouvre une porte pour Florian Thauvin qui réalise un très bon début de saison au RC Lens. Kevin Diaz voit l'ancien joueur de l'OM comme le successeur d'Antoine Griezmann chez les Bleus.

Thauvin successeur de Griezmann ? « Depuis l’absence d’un certain Griezmann, pour moi, Olise ça reste un ailier. Thauvin c’est un gars qui a la qualité de passe. Pour moi, Thauvin c’est au-dessus dans la qualité de passe », confie-t-il au micro de l'After Foot, avant d'en rajouter une couche sur le niveau global du joueur du RC Lens.