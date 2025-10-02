Paul Pogba : Deschamps annonce quelque chose d'énorme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a notamment évoqué la situation de Paul Pogba dont le grand retour semble désormais imminent. Encore loin de l'équipe de France, l'ancien joueur de la Juventus va toutefois prochainement revenir sur les terrains avec l'AS Monaco. Ce qui sera une immense joie pour lui à en croire le sélectionneur des Bleus.

C'est l'un des paris de l'été sur le mercato en Ligue 1. L'AS Monaco a en effet bouclé la signature de Paul Pogba qui n'avait plus joué depuis sa suspension pour dopage il y a deux ans. Et alors que l'ancien joueur de la Juventus se rapproche de son grand retour à la compétition, Didier Deschamps a été interrogé sur un possible retour de La Pioche en équipe de France.

Deschamps évoque le cas Pogba « Oui, il se rapproche du moment où il va redevenir un acteur du football. Un retour en équipe de France? Que lui en ait envie et que ce soit un objectif dans sa tête, j'en ai aucun doute. Après il a des étapes à franchir », confie-t-il devant les médias, avant de poursuivre.