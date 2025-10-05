Mercato - PSG : Hakimi avec Mbappé, la presse espagnole lâche une bombe !

Axel Cornic

Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain fait toujours parler, même si de l’eau est passée sous les ponts depuis. Et le Real Madrid n’est pas rassasié, puisque de l‘autre côté des Pyrénées on semble planifier un autre mauvais coup, avec un possible retour au bercail d’Achraf Hakimi.

Rarement le collectif du PSG n'a semblé aussi homogène. Ça s’est notamment vu lors du Ballon d’Or 2025, puisque le club parisien comptait plusieurs représentant dans le Top 10, avec évidemment le grand vainqueur Ousmane Dembélé. Pourtant, un autre joueur de Luis Enrique semblait capable de le remporter...

Les regrets du Real Madrid Il s’agit évidemment d’Achraf Hakimi, qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec le PSG. De quoi donner des gros regrets au Real Madrid, son club formateur, qui n’a pas vraiment compté sur lui. Barré par Dani Carvajal, l’international marocain a été prêté à Dortmund en 2018, avant de définitivement quitter les Merengue en 2020.