Mercato - PSG : Hakimi avec Mbappé, la presse espagnole lâche une bombe !

Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain fait toujours parler, même si de l’eau est passée sous les ponts depuis. Et le Real Madrid n’est pas rassasié, puisque de l‘autre côté des Pyrénées on semble planifier un autre mauvais coup, avec un possible retour au bercail d’Achraf Hakimi.
Rarement le collectif du PSG n'a semblé aussi homogène. Ça s’est notamment vu lors du Ballon d’Or 2025, puisque le club parisien comptait plusieurs représentant dans le Top 10, avec évidemment le grand vainqueur Ousmane Dembélé. Pourtant, un autre joueur de Luis Enrique semblait capable de le remporter...
Les regrets du Real Madrid
Il s’agit évidemment d’Achraf Hakimi, qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec le PSG. De quoi donner des gros regrets au Real Madrid, son club formateur, qui n’a pas vraiment compté sur lui. Barré par Dani Carvajal, l’international marocain a été prêté à Dortmund en 2018, avant de définitivement quitter les Merengue en 2020.
Mbappé pour attirer Hakimi ?
D’après les informations de MARCA, au sein du Real Madrid on espère toujours pouvoir récupérer Hakimi, encore plus après sa récente démonstration face au FC Barcelone en Ligue des Champions (1-2). Et pour cela, les dirigeants madrilènes compteraient sur Kylian Mbappé, qui en plus d’être un ancien coéquipier du latéral droit est également l’un de ses plus proches amis.