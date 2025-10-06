Transfert de Rabiot : Deschamps valide, ça ne va pas plaire l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En toute fin de mercato, alors qu'il avait été placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot a quitté l'OM pour rejoindre l'AC Milan. Et le milieu de terrain a rapidement retrouvé son meilleur niveau. A tel point que Didier Deschamps valide son retour en Serie A.

Durant le mercato estival, l'OM a décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe en début de saison à Rennes. Mais il aura fallu attendre la dernière journée du mercato pour que le milieu de terrain trouve une porte de sortie en rejoignant l'AC Milan pour environ 10M€. Un transfert validé par Didier Deschamps qui compte sur l'ancien joueur du PSG pour les deux prochaines rencontres de l'équipe de France l'Azerbaïdjan vendredi et l'Islande le lundi 13 octobre.

Deschamps valide le choix de Rabiot « Rabiot a enchaîné les matchs, plutôt bien voire très bien, avec son club. Il est dans de meilleures conditions. Je n'attends rien de particulier par rapport à ce qu'il faisait avec nous, mise à part cette parenthèse de septembre qui était particulière », assure le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.