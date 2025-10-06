Gros raté sur le mercato de l'OM : Il balance un nom !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif lors du précédent mercato estival, l'OM peut se satisfaire de son recrutement puisque les nouveaux joueurs répondent globalement présents. A tel point que Walid Acherchour ne pointe qu'une seule recrue du doigt : Angel Gomes, arrivé libre en provenance du LOSC.

96M€. Voilà la somme totale déboursée par l'OM durant le mercato estivale pour 12 joueurs à savoir Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Timothy Weah, Matt O'Riley, Pierre-Emerick Aubameyang, Emerson Palmieri, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré. Un recrutement payant compte tenu du début de saison que réalisent les Marseillais. Walid Acherchour estime d'ailleurs qu'il n'y a qu'une seule recrue qui déçoit.

Angel Gomes, seule déception de l'été à l'OM ? « Finalement, toutes les recrues de l’OM donnent aujourd’hui satisfaction hormis Angel Gomes. Lui, il rentre dans le rang. Mais globalement, toutes les autres recrues du mercato sont très bonnes », assure le journaliste au micro de Winamax FC, avant de s'enflammer pour la gestion de Roberto De Zerbi avec tous ses nouveaux joueurs.