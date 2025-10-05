Malaise à l'OM : Gouiri se lâche après la signature d'Aubameyang !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désormais concurrencé par Pierre-Emerick Aubameyang et si certains observateurs s’interrogent sur son statut à l’OM, Amine Gouiri ne semble pas avoir les mêmes préoccupations. Bien qu’il était une nouvelle fois remplaçant samedi face à Metz (0-3), l’international algérien a validé le coaching de Roberto De Zerbi et mis en avant la « belle cohésion » au sein du groupe.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang lui a été préféré mardi contre l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions, Amine Gouiri était encore remplaçant samedi, au coup d’envoi de la rencontre entre l’OM et Metz (0-3). Roberto De Zerbi a décidé de titulariser Robinio Vaz, faisant entrer l’international algérien à la 64e minute. Un choix, dont il a expliqué les raisons, qui a pu surprendre, dans un contexte où certains observateurs s’interrogent de la gestion de l’ancien rennais.

«Le coach gère très bien le groupe et les temps de jeu» « Je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Je n'ai jamais douté de moi », a confié Amine Gouiri, passeur décisif et buteur après son entrée en jeu et qui a validé le coaching de Roberto De Zerbi. « Comment je juge la progression du groupe ? L’équipe a beaucoup évolué, surtout avec les nouvelles recrues qui se sont rapidement adaptées. Il y a de la concurrence à tous les postes, chacun est impliqué. Le coach gère très bien le groupe et les temps de jeu. Cela nous permet d’être tous en bonne forme et concentrés. C’est ce qui fait la différence sur le terrain. »