Alexis Brunet

Ce lundi, Kylian Mbappé a rejoint Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France. L’attaquant du Real Madrid est blessé, mais cela reste assez léger et donc pas inquiétant. Il devrait donc être titulaire vendredi soir contre l’Azerbaïdjan au Parc des princes, mais cela ne sera pas le cas de Bradley Barcola, qui a dû déclarer forfait.

Cette saison, Kylian Mbappé est bien décidé à réaliser de grandes choses avec le Real Madrid. Depuis la reprise, l’attaquant affiche une forme exceptionnelle avec neuf buts en Liga et cinq en Ligue des champions.

Mbappé devrait être titulaire face à l’Azerbaïdjan Buteur avec le Real Madrid samedi, Kylian Mbappé n’a pas disputé toute la rencontre face à Villarreal. L’ancien joueur du PSG a été contraint de laisser sa place en fin de match à Rodrygo, à cause d’une blessure. Toutefois, d’après Le Parisien, cela ne serait pas trop grave et l’attaquant est attendu titulaire vendredi soir contre l’Azerbaïdjan au Parc des princes.