PSG - Barcola remplacé : L'annonce officielle !

Alexis Brunet

La poisse ne quitte pas le PSG. Après Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, un nouvel attaquant du club de la capitale s’est blessé. Alors qu’il était convoqué avec l’équipe de France, Bradley Barcola va être remis à disposition de Luis Enrique, car il est blessé. Didier Deschamps a décidé d’appeler Florian Thauvin pour le remplacer.

Le PSG traverse actuellement une période très compliquée. On ne parle pas là de résultats, mais plutôt de blessures car les Parisiens semblent se blesser un par un. Appelé avec l’équipe de France, Bradley Barcola doit malheureusement déclarer forfait pour les deux prochains matchs des Bleus et il est remis à la disposition de son club.

Didier Deschamps appelle Florian Thauvin C’est par le biais d’un communiqué publié ce lundi après-midi que l’équipe de France a officialisé la blessure et donc le forfait de Bradley Barcola. Le joueur du PSG est remplacé par Florian Thauvin. « Touché à la cuisse droite, l’attaquant parisien Bradley Barcola est remis à la disposition de son club. Il est remplacé par le Lensois Florian Thauvin. Bradley Barcola n’est pas en mesure d’honorer sa convocation pour le rassemblement du mois d’octobre, qui verra l’Équipe de France affronter l’Azerbaïdjan vendredi 10 octobre au Parc des Princes à Paris (20h45, TF1) et l’Islande, trois jours plus tard, à Reykjavik (20h45, TF1). »