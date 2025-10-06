Marquinhos : Un plan B annoncé au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Marquinhos est le capitaine incontesté du PSG, l’international brésilien, blessé en ce moment, sera plusieurs fois amené à laisser le brassard. En ce sens, en plus d’Achraf Hakimi, un nouveau vice-capitaine a été désigné en la personne de Vitinha, lui qui a déjà assumé ce rôle contre le FC Nantes et Auxerre cette saison.

En raison des nombreuses absences au PSG et l’enchaînement des rencontres, Luis Enrique a largement fait tourner dimanche face au LOSC (1-0). Ce qui a notamment permis à Warren Zaïre-Emery de porter le brassard de capitaine, comme cela avait déjà été le cas le 8 mars dernier contre Rennes (1-4).

Qui pour suppléer Marquinhos comme capitaine ? S’il a été désigné capitaine pour cette rencontre, c’est parce que Marquinhos, touché au quadriceps gauche, était absent. Achraf Hakimi, qui a souvent porté le brassard, quant à lui était remplaçant au coup d’envoi, tout comme Vitinha, qui a d’ailleurs lui aussi été désigné comme vice-capitaine.