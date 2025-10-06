Marquinhos : Un plan B annoncé au PSG !

Si Marquinhos est le capitaine incontesté du PSG, l’international brésilien, blessé en ce moment, sera plusieurs fois amené à laisser le brassard. En ce sens, en plus d’Achraf Hakimi, un nouveau vice-capitaine a été désigné en la personne de Vitinha, lui qui a déjà assumé ce rôle contre le FC Nantes et Auxerre cette saison.
En raison des nombreuses absences au PSG et l’enchaînement des rencontres, Luis Enrique a largement fait tourner dimanche face au LOSC (1-0). Ce qui a notamment permis à Warren Zaïre-Emery de porter le brassard de capitaine, comme cela avait déjà été le cas le 8 mars dernier contre Rennes (1-4).
Qui pour suppléer Marquinhos comme capitaine ?
S’il a été désigné capitaine pour cette rencontre, c’est parce que Marquinhos, touché au quadriceps gauche, était absent. Achraf Hakimi, qui a souvent porté le brassard, quant à lui était remplaçant au coup d’envoi, tout comme Vitinha, qui a d’ailleurs lui aussi été désigné comme vice-capitaine.
Vitinha nommé vice-capitaine du PSG
En effet, comme indiqué par Foot Mercato, l’international portugais fait désormais partie des vice-capitaines du PSG. Élément indispensable pour Luis Enrique, Vitinha fait également l’unanimité au sein du vestiaire parisien et avait déjà été capitaine cette saison contre le FC Nantes (0-1) et Auxerre (2-0) cette saison.