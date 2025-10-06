Dembélé - Doué : La masterclass du PSG !

Début septembre, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont terminé la première trêve internationale sur le banc des blessés. Une mauvaise nouvelle qui a enragé le PSG, qui a dû affronter les matches des dernières semaines sans ses deux grandes figures. Le club en tire un bilan plutôt positif puisque la force collective des joueurs n'a pas baissé.
Invaincu lors des premiers matches de la saison, le PSG traverse une période un peu moins prolifique puisque le club a encaissé sa première défaite et semble être un peu plus dans le dur. Luis Enrique a dû trouver des solutions après les blessures de nombreux joueurs comme Ousmane Dembélé et Désiré Doué. L'entraîneur espagnol a clairement réalisé un bon travail.
Le PSG reste debout
Avec les nombreux blessés, on aurait pu croire que le PSG s'écroulerait. Malgré une première défaite face à l'OM, le club reste toujours aussi efficace et a brillé pour sortir vainqueur du duel face au FC Barcelone. Le Parisien assure que le PSG ne ressort pas du tout affaibli des derniers matches puisque le collectif est toujours bien présent.
Le PSG en souffrance ?
Avec tous les efforts déployés au cours des derniers mois, certains corps ont été mis à rude épreuve et il fallait souffler. Malgré tout, le PSG conserve toujours la tête de la Ligue 1 et n'a pas tremblé en Ligue des champions avec deux victoires lors des deux premiers matches.