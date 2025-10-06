Dembélé - Doué : La masterclass du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Début septembre, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont terminé la première trêve internationale sur le banc des blessés. Une mauvaise nouvelle qui a enragé le PSG, qui a dû affronter les matches des dernières semaines sans ses deux grandes figures. Le club en tire un bilan plutôt positif puisque la force collective des joueurs n'a pas baissé.

Invaincu lors des premiers matches de la saison, le PSG traverse une période un peu moins prolifique puisque le club a encaissé sa première défaite et semble être un peu plus dans le dur. Luis Enrique a dû trouver des solutions après les blessures de nombreux joueurs comme Ousmane Dembélé et Désiré Doué. L'entraîneur espagnol a clairement réalisé un bon travail.

Le PSG reste debout Avec les nombreux blessés, on aurait pu croire que le PSG s'écroulerait. Malgré une première défaite face à l'OM, le club reste toujours aussi efficace et a brillé pour sortir vainqueur du duel face au FC Barcelone. Le Parisien assure que le PSG ne ressort pas du tout affaibli des derniers matches puisque le collectif est toujours bien présent.