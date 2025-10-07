Zidane : L’improbable sacrifice !

Alexis Brunet

Dernièrement, Jimmy Gressier a créé la sensation en remportant la médaille d’or sur 10 000 mètres lors des championnats du monde d’athlétisme à Tokyo. Pour le féliciter de son exploit, le coureur a d’ailleurs reçu un maillot dédicacé de Zinédine Zidane. Mais à choisir entre un maillot de la légende des Bleus ou la médaille d’or, le choix est vite fait pour Gressier.

Lors des championnats du monde de Tokyo en septembre dernier, Jimmy Gressier est rentré dans l’histoire de l’athlétisme français. Le coureur a remporté une médaille d’or sur 10 000 mètres et une de bronze sur le 5 000 mètres. Un exploit remarquable qui a été salué par Zinédine Zidane. La légende des Bleus a envoyé un maillot dédicacé à Gressier, grand amateur de football.

Gressier prêt à abandonner sa médaille d’or ? Invité du Super Moscato Show sur RMC, Jimmy Gressier est revenu sur ce beau geste de Zinédine Zidane. Le coureur est tellement fan de la légende de l’équipe de France, qu’il était prêt à abandonner sa médaille d’or pour obtenir le maillot de l’ancien joueur du Real Madrid. « Et je pense que si on m’avait dit d’échanger ma médaille avec le maillot de Zizou, je prends le maillot de Zizou. Tous les jours ! »