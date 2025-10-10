«Ça m’a fait mal», Benzema lui fait vivre un enfer !

Alexis Brunet

Avant de devenir une légende de l’équipe de France, Olivier Giroud est passé par quelques moments compliqués chez les Bleus. Il y a quelques années, le buteur était notamment sifflé par une partie du public français qui lui reprochait l’absence de Karim Benzema. Des critiques qui ont profondément touché l’actuel joueur du LOSC.

Si aujourd’hui Olivier Giroud est le meilleur buteur de l’équipe de France et qu’il est apprécié par une grande partie du public français, cela n’était pas tout à fait pareil il y a quelques années. Le 30 mai 2016, les Bleus affrontent le Cameroun en match amical et l’attaquant est sifflé par une partie du stade de la Beaujoire, alors qu’il vient de marquer un but. Un souvenir douloureux dont le joueur du LOSC s’est rappelé au micro de l’After Foot. « Ça, ça m’avait touché. L’Équipe avait titré "Giroud le mal aimé" et les supporters avaient chanté la chanson de Cloclo ("Le Mal Aimé" de Claude François). »

« Ça m’avait fait mal » Une réaction qui a donc fait particulièrement mal à Olivier Giroud. En équipe de France, l’ancien joueur d’Arsenal a été souvent critiqué, de façon injuste selon lui. « Ça m’avait fait mal mais qu’est-ce que tu veux y faire ? On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça a été injuste. J’en ai souffert mais les gens ne s’en sont pas rendu compte. En équipe de France, j’ai mangé. »