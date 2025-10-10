Equipe de France : Griezmann de retour, il balance !

Alexis Brunet

En mars dernier, Olivier Giroud avait eu le droit à un hommage de la part du Stade de France pour sa carrière avec les Bleus. Lui aussi retraité, Antoine Griezmann n’était pas de la partie. Toutefois, à en croire le buteur du LOSC, le joueur de l’Atlético de Madrid devrait lui aussi avoir un hommage de la part des supporters français bientôt.

À 39 ans, Olivier Giroud n’a pas encore décidé de dire stop. Le buteur fait encore parler son talent sur les pelouses de Ligue 1, puisqu’il a décidé de rejoindre le LOSC cet été. Toutefois, pour ce qui est de l’équipe de France, l’ancien joueur de Montpellier a décidé de prendre sa retraite internationale il y a quelque temps.

Giroud a eu le droit à un bel hommage Avec 57 buts, Olivier Giroud est le meilleur buteur de l’équipe de France. Fort de 137 sélections également, le buteur du LOSC avait eu le droit à un très bel hommage du Stade de France en mars dernier, avant le quart de finale retour de Ligue des nations contre la Croatie. Une façon de boucler parfaitement la boucle pour le champion du monde 2018.