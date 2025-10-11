Dembélé : La sortie de Zlatan Ibrahimovic qui va faire enrager le PSG !

Il y a peu, Ousmane Dembélé a réellement atteint les sommets en étant élu Ballon d’Or 2025. Une incroyable distinction individuelle, mais qui vient également mettre en lumière le collectif du PSG. Ancienne gloire du club parisien, Zlatan Ibrahimovic lui, estime que l’attaquant français ne méritait pas forcément ce prix.
A 28 ans, Ousmane Dembélé a déjà inscrit son nom au rang des légendes du football. Champion du monde en 2018, le Français a gagné la Ligue des Champions avec le PSG avant d’être nommé Ballon d’Or 2025 le 22 septembre dernier.
Dembélé Ballon d’Or
Au sein de son discours, Ousmane Dembélé n’a pas hésité à mettre en avant le caractère collectif de ce prestigieux trophée individuel, rendu accessible grâce à une formidable équipe du PSG. Le numéro 10 parisien a ainsi devancé Vitinha et surtout Lamine Yamal sur cette édition 2025. Pour l’ancien buteur du PSG (2012-2016) Zlatan Ibrahimovic, le prodige du FC Barcelone aurait davantage mérité ce prix.
« Je l'aurais donné à Lamine Yamal »
« Il faut juger le joueur concernant sa capacité à faire la différence individuellement. Je l'aurais donné à Lamine Yamal », a ainsi confié le géant Suédois dans des propos relayés par la Gazzetta Dello Sport. Pas sûr que du côté des supporters du PSG, on apprécie ce genre de déclaration...