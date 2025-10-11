Dembélé : La sortie de Zlatan Ibrahimovic qui va faire enrager le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, Ousmane Dembélé a réellement atteint les sommets en étant élu Ballon d’Or 2025. Une incroyable distinction individuelle, mais qui vient également mettre en lumière le collectif du PSG. Ancienne gloire du club parisien, Zlatan Ibrahimovic lui, estime que l’attaquant français ne méritait pas forcément ce prix.

A 28 ans, Ousmane Dembélé a déjà inscrit son nom au rang des légendes du football. Champion du monde en 2018, le Français a gagné la Ligue des Champions avec le PSG avant d’être nommé Ballon d’Or 2025 le 22 septembre dernier.

Dembélé Ballon d’Or Au sein de son discours, Ousmane Dembélé n’a pas hésité à mettre en avant le caractère collectif de ce prestigieux trophée individuel, rendu accessible grâce à une formidable équipe du PSG. Le numéro 10 parisien a ainsi devancé Vitinha et surtout Lamine Yamal sur cette édition 2025. Pour l’ancien buteur du PSG (2012-2016) Zlatan Ibrahimovic, le prodige du FC Barcelone aurait davantage mérité ce prix.