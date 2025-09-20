Neymar : La catastrophe annoncée au Brésil !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté avec son physique ces dernières années, Neymar a retrouvé un peu la forme ces derniers mois du côté de Santos, où il a fait son retour. L'ancien attaquant du PSG connaît une carrière entre hauts et bas et malheureusement, il vient de recevoir une autre mauvaise nouvelle. Son retour en sélection devrait prendre plus de temps.

Véritable star du football brésilien, Neymar n'a pas eu la carrière à la hauteur de son talent, ce qui s'explique par un manque de sérieux mais aussi par des problèmes physiques à répétition. Le Brésilien espère toujours être du voyage avec la Seleçao lors du Mondial 2026. Mais une mauvaise nouvelle est tombée.

Neymar encore absent en sélection Pas choisi par Carlo Ancelotti lors de la première trêve internationale cette saison, Neymar ne pourra pas disputer les deux prochains rassemblements avec le Brésil. D'après TNT Sports, la lésion à la cuisse droite dont il souffre actuellement le force à déclarer forfait pour octobre et très probablement pour novembre.