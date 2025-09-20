Neymar : La catastrophe annoncée au Brésil !

En difficulté avec son physique ces dernières années, Neymar a retrouvé un peu la forme ces derniers mois du côté de Santos, où il a fait son retour. L'ancien attaquant du PSG connaît une carrière entre hauts et bas et malheureusement, il vient de recevoir une autre mauvaise nouvelle. Son retour en sélection devrait prendre plus de temps.
Véritable star du football brésilien, Neymar n'a pas eu la carrière à la hauteur de son talent, ce qui s'explique par un manque de sérieux mais aussi par des problèmes physiques à répétition. Le Brésilien espère toujours être du voyage avec la Seleçao lors du Mondial 2026. Mais une mauvaise nouvelle est tombée.
Neymar encore absent en sélection
Pas choisi par Carlo Ancelotti lors de la première trêve internationale cette saison, Neymar ne pourra pas disputer les deux prochains rassemblements avec le Brésil. D'après TNT Sports, la lésion à la cuisse droite dont il souffre actuellement le force à déclarer forfait pour octobre et très probablement pour novembre.
Nouveau crève-cœur pour Neymar
En difficulté ces dernières années, Neymar vise toujours un retour avec le Brésil. A 33 ans, l'ancienne star du PSG avait retrouvé un peu plus de constance à Santos, où il a fait son retour. Reste à savoir comment cette nouvelle blessure va impacter sa saison...