Zidane : La décision qui fait enrager l'Algérie !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gardien de 27 ans, Luca Zidane a été formé au Real Madrid avant de prendre ses marques plutôt en deuxième division espagnole. En poste à Grenade, il a été approché par la Fédération algérienne en vue de la prochaine CAN. Le deuxième fils de l'illustre légende du football français a accepté l'offre mais ce choix est loin de convaincre tout le monde.

Fils de Zinédine Zidane, Luca Zidane a désormais la possibilité d'être sélectionné avec l'Algérie. Passé par les équipes de jeunes chez les Bleus, il n'a jamais eu l'occasion de défendre son pays depuis qu'il est professionnel. Les Fennecs, eux, cherchaient désespérément un gardien, une situation devenue urgente à quelques mois de la CAN. Le choix de Luca Zidane suscite toutefois de nombreuses critiques.

« Beaucoup se demandent ce qu’il pourrait apporter à la sélection » Dans le football, porter le même nom que son père ne fait pas tout. Luca Zidane évolue actuellement à Grenade où le début de saison est assez compliqué puisque son équipe a déjà encaissé 10 buts en 4 rencontres. Il a toutefois répondu favorablement à l'appel de la Fédération algérienne. « Des retours que nous avons pu avoir, sous nos publications et ailleurs, son arrivée semble être massivement critiquée : nombreux sont ceux qui estiment qu’il vient à un âge tardif et que sa forme en club ne justifient pas une éventuelle convocation. Beaucoup se demandent ce qu’il pourrait apporter à la sélection, là où certains gardiens du championnat semblent être snobés (Benbot, Bousseder, Hadid) » déclare Yacine, qui gère la page Arobase Dzair sur les réseaux sociaux, pour Foot Mercato.