Thierry Henry : «Ne touche pas à mes affaires», ce crack le fait halluciner !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Légende du football, Thierry Henry est tombé sous le charme. A la suite de la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de Newcastle (1-2) ce jeudi soir, l’ancien attaquant du Barça a affirmé qu’il avait été impressionné par la performance XXL de Pedri, qui fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde.

Le Barça a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des Champions. Mis sur orbite par un doublé de Marcus Rashford, les Catalans sont allés s’imposer sur la pelouse de Newcastle ce jeudi soir (1-2), et sortent donc victorieux d’un déplacement compliqué en Angleterre.

Pedri impressionne encore Une séquence a rapidement marqué les esprits. Alors que Newcastle poussait dans le temps additionnel, Pedri a totalement muselé la possession en faveur du Barça, réduisant ainsi tout espoir des Magpies d’aller égaliser. Extrêmement juste dans ses transmissions, le phénomène de 22 ans a complètement bluffé Thierry Henry notamment.