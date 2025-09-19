Guardiola : Coup de gueule à cause de l'argent, l'énorme punchline en public !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La grosse punchline de Pep Guardiola ! Alors qu’il est souvent attaqué pour avoir dépensé d’immenses sommes d’argent dans des transferts depuis son arrivée à Manchester City, l’entraîneur espagnol a poussé un coup de gueule à ce sujet ce vendredi. Ce dernier a notamment pointé du doigt certains de ses rivaux comme Arsenal et Liverpool, qui selon lui, font la même chose.

Ce jeudi soir, Manchester City a fait le travail. Le club anglais s’est logiquement imposé face à Naples pour son entrée en lice en Ligue des Champions (2-0). Pep Guardiola était évidemment satisfait de cette première victoire européenne, alors que les Citizens ont cependant déjà affiché quelques lacunes en Premier League.

« S’il remporte le titre de Premier League… eh bien, ce sera juste grâce à ses dépenses » Présent en conférence de presse, l’entraîneur espagnol a de nouveau été interrogé sur les nombreuses dépenses effectuées par Manchester City au cours des dernières années, et cela ne lui a vraisemblablement pas plu. « Je veux dire à mon ami Mikel Arteta que s’il remporte le titre de Premier League… eh bien, ce sera juste grâce à ses dépenses, pas parce qu’il a beaucoup travaillé ! Comme Liverpool ! Si Arne Slot remporte à nouveau le titre, ce sera parce qu'il aura dépensé beaucoup d'argent cette année, non ? », a répondu Guardiola avec humour.