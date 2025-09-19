Guardiola : Coup de gueule à cause de l'argent, l'énorme punchline en public !

La grosse punchline de Pep Guardiola ! Alors qu’il est souvent attaqué pour avoir dépensé d’immenses sommes d’argent dans des transferts depuis son arrivée à Manchester City, l’entraîneur espagnol a poussé un coup de gueule à ce sujet ce vendredi. Ce dernier a notamment pointé du doigt certains de ses rivaux comme Arsenal et Liverpool, qui selon lui, font la même chose.
Ce jeudi soir, Manchester City a fait le travail. Le club anglais s’est logiquement imposé face à Naples pour son entrée en lice en Ligue des Champions (2-0). Pep Guardiola était évidemment satisfait de cette première victoire européenne, alors que les Citizens ont cependant déjà affiché quelques lacunes en Premier League.
« S’il remporte le titre de Premier League… eh bien, ce sera juste grâce à ses dépenses »
Présent en conférence de presse, l’entraîneur espagnol a de nouveau été interrogé sur les nombreuses dépenses effectuées par Manchester City au cours des dernières années, et cela ne lui a vraisemblablement pas plu. « Je veux dire à mon ami Mikel Arteta que s’il remporte le titre de Premier League… eh bien, ce sera juste grâce à ses dépenses, pas parce qu’il a beaucoup travaillé ! Comme Liverpool ! Si Arne Slot remporte à nouveau le titre, ce sera parce qu'il aura dépensé beaucoup d'argent cette année, non ? », a répondu Guardiola avec humour.
« Nous avons été traités différemment »
Agacé, ce dernier poursuit : « Parce que ce n'est pas seulement arrivé à Manchester City, non ? Donc, ils le font tous… Pendant des années, chaque club a pu faire ce qu'il voulait ! Je sais que nous avons été traités différemment, mais s'ils veulent dépenser, c'est parce qu'ils le veulent. »