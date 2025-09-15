Guardiola - PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le dernier jour du mercato a été plutôt animé du côté du PSG. Juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes, le club de la capitale a notamment réussi à boucler le transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Les Sky Blues avaient initialement un autre plan pour le portier italien. Mais Pep Guardiola aurait validé la signature du gardien de but dès cet été.

Le PSG a vécu une fin de mercato particulièrement mouvementée. Le club de la capitale a réussi à finaliser ses derniers dossiers juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes. Les dirigeants parisiens ont notamment réussi à finaliser le départ de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City. Remplacé par Lucas Chevalier chez les Rouge-et-Bleu, le portier italien a rebondi en Premier League cet été.

Guardiola a validé le transfert de Donnarumma D’après les informations de Fabrizio Romano, les Sky Blues avaient pourtant un autre plan pour Gianluigi Donnarumma. Manchester City songeait initialement à le recruter lors de l’été 2026, après expiration de son contrat au PSG. Mais finalement, le club anglais a bouclé son arrivée dès ce mercato estival afin de doubler la concurrence. Pep Guardiola aurait validé ce plan, comme évoqué par le passé.