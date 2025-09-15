Guardiola - PSG : C’est confirmé !

Le dernier jour du mercato a été plutôt animé du côté du PSG. Juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes, le club de la capitale a notamment réussi à boucler le transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Les Sky Blues avaient initialement un autre plan pour le portier italien. Mais Pep Guardiola aurait validé la signature du gardien de but dès cet été.
Le PSG a vécu une fin de mercato particulièrement mouvementée. Le club de la capitale a réussi à finaliser ses derniers dossiers juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes. Les dirigeants parisiens ont notamment réussi à finaliser le départ de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City. Remplacé par Lucas Chevalier chez les Rouge-et-Bleu, le portier italien a rebondi en Premier League cet été.
Guardiola a validé le transfert de Donnarumma
D’après les informations de Fabrizio Romano, les Sky Blues avaient pourtant un autre plan pour Gianluigi Donnarumma. Manchester City songeait initialement à le recruter lors de l’été 2026, après expiration de son contrat au PSG. Mais finalement, le club anglais a bouclé son arrivée dès ce mercato estival afin de doubler la concurrence. Pep Guardiola aurait validé ce plan, comme évoqué par le passé.
Manchester City l'attend au tournant après le PSG
Gianluigi Donnarumma a donc vu son aventure au PSG se terminer dès cet été. Le portier de 26 ans a démarré un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant Manchester City. Reste maintenant à voir s’il saura se montrer aussi performant sous les ordres de Pep Guardiola que sous ceux de Luis Enrique. À suivre...