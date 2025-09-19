Laure Boulleau : C’est le jackpot avec l’OM !

Alexis Brunet

Après une petite absence, l’OM fait son retour en Ligue des champions cette saison. Une vraie bonne nouvelle pour Canal+, qui diffuse tous les matches de C1 en France et donc toutes les rencontres du club phocéen. Selon Laure Boulleau, Marseille va permettre à la chaîne cryptée de réaliser de très grosses audiences.

La saison dernière, l’OM n’avait qu’un match à disputer par semaine, car les Marseillais n’étaient pas présents en Coupe d’Europe. Cela est désormais de l’histoire ancienne, car les protégés de Roberto De Zerbi disputent cette année la Ligue des champions et ils ont d’ailleurs affronté le Real Madrid pour leur entrée dans la compétition (défaite 2-1).

« On sait que l’audience sera au rendez-vous avec l’OM » Forcément, la présence de l’OM en Ligue des champions fait le bonheur de certains, à commencer par Canal+, qui va diffuser tous les matches du club phocéen en C1. Lors d’une interview accordée au Figaro le mardi 16 septembre dernier, Laure Boulleau affirmait d’ailleurs que la chaîne cryptée allait réaliser de très grosses audiences grâce aux Marseillais. « Il ne faut pas oublier que c’est l’un des clubs préférés des Français et on sait que l’audience sera au rendez-vous avec l’OM. Nous, on est aussi très contents de suivre les matchs quand on sait qu’ils intéressent beaucoup de monde. »