Algérie : Zidane débarque, le coup de tonnerre !

Alexis Brunet

Dans la famille Zidane, il n’y a pas que Zinedine, l’ancienne star des Bleus, mais il y a également Luca, l’un des fils du champion du monde 1998, qui évolue au poste de gardien de but. Alors qu’il avait évolué par le passé chez les jeunes en équipe de France, l’actuel joueur de Grenade a décidé de changer de nationalité sportive. Il représentera dorénavant l’Algérie.

Dans les prochains mois, Zinédine Zidane pourrait bien retrouver un banc de touche. Plus que jamais, l’ancien joueur du Real Madrid fait figure de favori pour remplacer Didier Deschamps qui tirera sa révérence à l’issue de la Coupe du monde 2026.

Luca Zidane va représenter l’Algérie ! Toutefois, Zinédine n’est pas le seul membre de la famille Zidane à faire parler de lui. Ce vendredi, RMC Sport nous apprend que le fils de l’ancienne star des Bleus, Luca, a décidé de changer de nationalité sportive. Alors qu’il avait représenté la France chez les jeunes, le gardien de but a dorénavant décidé de jouer pour l’Algérie.