«Le meilleur du monde» au PSG : L'annonce hallucinante de Thierry Henry !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent sur le plateau de CBS Sports comme lors de chaque soirée de Ligue des champions, Thierry Henry a été invité à donner ses favoris pour le Ballon d'Or. Mais l'ancien buteur d'Arsenal n'a qu'un seul nom en tête : Ousmane Dembélé. Selon la légende des Bleus, il n'y a aucun débat possible.

Le 22 septembre prochain, la cérémonie du Ballon d'Or sera déroulera au Théâtre du Châtelet et sera animée par Kate Scott. Cette dernière est déjà la présentatrice vedette de CBS Sports notamment aux côtés de Thierry Henry auquel elle a demandé ses six favoris pour le Ballon d'Or. Et l'ancien attaquant d'Arsenal a eu une réponse assez incroyable, citant six fois Ousmane Dembélé qu'il voit donc comme l'unique possible vainqueur.

Dembélé Ballon d'Or, pour Henry il n'y a pas de débat « Je n’ai même pas besoin de parler, vous n’avez qu’à regarder l’image (ses favoris). On peut parler de beaucoup de joueurs mais pour moi il va l'avoir ! », assure-t-il au micro de CBS Sports, avant d'en rajouter une couche.