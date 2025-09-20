Laure Boulleau : Son nouveau coup de coeur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultante sur Canal+ depuis plusieurs années, Laure Boulleau fait également partie du jury d'Au Micro avec David Ginola et Hervé Mathoux. Et le grand gagnant de la saison 2 Tristan Quercy a fait sa première apparition cette semaine pour débriefer le match en l'Ajax et l'Inter en Ligue des champions. Et Laure Boulleau semble déjà fan.

Cette année encore, Laure Boulleau était dans le jury d'Au Micro, l'émission qui donne sa chance à plusieurs jeunes commentateurs afin de décrocher un contrat chez Canal+. Et le grand gagnant de la saison 2 se nomme Tristan Quercy qui est déjà encensé par l'ancienne joueuse du PSG.

Laure Boulleau déjà fan de Tristan Quercy « Cette saison était encore plus homogène que la première au niveau des candidats et ça nous a rendu la tâche plus difficile avec Hervé (Mathoux) et David (Ginola). Ils se sont lâchés et le niveau était bien meilleur que l’an dernier. Et Tristan est exceptionnel ! », s'enflamme l'ancienne joueuse du PSG dans une interview accordée à TvMag, avant de poursuivre.