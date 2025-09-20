Laure Boulleau : Son nouveau coup de coeur !

Consultante sur Canal+ depuis plusieurs années, Laure Boulleau fait également partie du jury d'Au Micro avec David Ginola et Hervé Mathoux. Et le grand gagnant de la saison 2 Tristan Quercy a fait sa première apparition cette semaine pour débriefer le match en l'Ajax et l'Inter en Ligue des champions. Et Laure Boulleau semble déjà fan.
Cette année encore, Laure Boulleau était dans le jury d'Au Micro, l'émission qui donne sa chance à plusieurs jeunes commentateurs afin de décrocher un contrat chez Canal+. Et le grand gagnant de la saison 2 se nomme Tristan Quercy qui est déjà encensé par l'ancienne joueuse du PSG.
Laure Boulleau déjà fan de Tristan Quercy
« Cette saison était encore plus homogène que la première au niveau des candidats et ça nous a rendu la tâche plus difficile avec Hervé (Mathoux) et David (Ginola). Ils se sont lâchés et le niveau était bien meilleur que l’an dernier. Et Tristan est exceptionnel ! », s'enflamme l'ancienne joueuse du PSG dans une interview accordée à TvMag, avant de poursuivre.
«C’est un talent rare avec un vocabulaire incroyable»
« C’est un talent rare avec un vocabulaire incroyable alors qu’il a 18 ans. C’est un bosseur, il a une belle voix, très agréable à écouter, avec une identité comme celle de François Marchal ou Paul Tchoukriel. Je pense que Tristan a le caractère pour s’imposer. Je suis très optimiste pour ce garçon qu’on va sûrement entendre commenter pendant 20 ou 30 ans », ajoute Laure Boulleau.