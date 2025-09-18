Neymar : «Mensonges» dénoncés au PSG, il répond cash !

Pendant une bonne partie de son passage au PSG (entre 2017 et 2023), Neymar a été décrié. Récemment, le génie brésilien est revenu sur sa célèbre célébration dans laquelle ce dernier effectue une grimace. Pour la star de 33 ans, cette dernière est née à Paris lorsque des mensonges étaient révélés à son égard.
Évoluant désormais à Santos, Neymar espère retrouver un semblant de forme afin de pouvoir participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. S’il n’est clairement plus l’ancienne gloire d’antan, le joueur de 33 ans souhaite faire partie de l’aventure avec la Seleção. Depuis son retour au pays, Neymar a évoqué plus d’une fois son passage au PSG, qui aura été compliqué par de nombreuses blessures.
Neymar critiqué au PSG
Durant ses six ans passés à Paris, Neymar a souvent été pointé du doigt par la presse française pour son manque de sérieux, ses nombreuses sorties nocturnes, ou encore son absence dans les grands rendez-vous. Dernièrement, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne est revenu sur sa célébration dans laquelle ce dernier mime une grimace, révélant que cette dernière avait vu le jour lors de ses années au PSG.
« La presse commençait à raconter beaucoup de mensonges sur moi »
« C'est parce que j'ai une façon unique de faire, qui peut parfois irriter beaucoup de gens. C'était à l'époque où j'étais au PSG et où la presse commençait à raconter beaucoup de mensonges sur moi. Je n'ai jamais été du genre à répondre à tout le monde, et je voulais réagir différemment, avec des buts, des célébrations… Je jouais avec mon fils et je lui ai fait ça. Puis je me suis dit : "J'ai fait la grimace, non ? C'est dingue. Je vais célébrer comme ça." Puis j'ai commencé à faire ça à chaque but, et le public a vraiment adoré », a ainsi confié Neymar, dans un entretien accordé à Mercado Livre.