Neymar : «Mensonges» dénoncés au PSG, il répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant une bonne partie de son passage au PSG (entre 2017 et 2023), Neymar a été décrié. Récemment, le génie brésilien est revenu sur sa célèbre célébration dans laquelle ce dernier effectue une grimace. Pour la star de 33 ans, cette dernière est née à Paris lorsque des mensonges étaient révélés à son égard.

Évoluant désormais à Santos, Neymar espère retrouver un semblant de forme afin de pouvoir participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. S’il n’est clairement plus l’ancienne gloire d’antan, le joueur de 33 ans souhaite faire partie de l’aventure avec la Seleção. Depuis son retour au pays, Neymar a évoqué plus d’une fois son passage au PSG, qui aura été compliqué par de nombreuses blessures.

Neymar critiqué au PSG Durant ses six ans passés à Paris, Neymar a souvent été pointé du doigt par la presse française pour son manque de sérieux, ses nombreuses sorties nocturnes, ou encore son absence dans les grands rendez-vous. Dernièrement, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne est revenu sur sa célébration dans laquelle ce dernier mime une grimace, révélant que cette dernière avait vu le jour lors de ses années au PSG.