PSG : Zaïre-Emery à Marseille, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les galères se poursuivent au PSG. A quelques jours du Classique contre l'OM, le club de la capitale a perdu Joao Neves, sorti sur blessure contre l'Atalanta. Le milieu de terrain portugais devrait donc manquer à l'appel dimanche à Marseille et Warren Zaïre-Emery pourrait le remplacer.

L'hécatombe se poursuit au PSG. Quelques jours après avoir perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le club de la capitale ne vit plus un match tranquille et n'est pas épargné par les blessures. Lucas Beraldo a été victime d'une entorse de la cheville contre le RC Lens, une rencontre durant laquelle Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-In étaient également sortis, sans gravité puisqu'ils étaient présents mercredi soir contre l'Atalanta. Et cette fois-ci, c'est Joao Neves qui a quitté ses partenaires en se plaignant de la cuisse. Et bien que la nature de la blessure du milieu de terrain portugais soit encore inconnue, sa présence à Marseille dimanche pour affronter l'OM est très incertaine. Mais pour Dominique Séverac, Warren Zaïre-Emery remplacera Joao Neves.

Zaïre-Emery va remplacer Joao Neves à Marseille « Le club n'a pas encore communiqué sur l'état de santé de Neves. Donc non. À Marseille, on peut imaginer Zaïre-Emery à la place de Neves, oui. Et peut-être Lee en faux 9. Très difficile de connaître les intentions de Luis Enrique qui commence toujours les saisons en concernant tout le monde avant de dégager une équipe type », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.