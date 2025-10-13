Achraf Hakimi - PSG : Un «scandale» dénoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or, Achraf Hakimi a quant à lui terminé sixième au classement général. Un « scandale » aux yeux de Neeskens Kebano, formé dans la capitale, estimant que le latéral droit aurait au moins dû figurer dans le quatuor final.

Il y a moins d’un mois, Ousmane Dembélé était récompensé de sa saison exceptionnelle avec le PSG en obtenant le Ballon d’Or, devançant nettement Lamine Yamal (FC Barcelone). Grâce aux résultats du club de la capitale, neuf joueurs de Luis Enrique figuraient parmi les 30 nommés, dont Achraf Hakimi, autre artisan majeur du sacre en Ligue des champions.

Hakimi, 6e du Ballon d’Or Alors qu’il n’avait pas caché ses ambitions, rêvant aussi de la plus prestigieuse des distinctions individuelles, le latéral droit du PSG a finalement terminé à la sixième position du classement. « Quand les gens me mettent dans le débat du Ballon d'Or, c'est un rêve auquel je n'avais jamais pensé. Maintenant, si j'ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite aussi », expliquait Achraf Hakimi avant le verdict, dans un entretien accordé à Canal+. Pour Neeskens Kebano, la place du Marocain est injustifiée.