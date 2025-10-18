Lamine Yamal : L'annonce inquiétante en direct

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois maintenant, Lamine Yamal s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. L’Espagnol est promis à une très belle carrière, mais seulement s’il parvient à gérer l’extrasportif qui l’entoure. Cela ne s’annonce pas évident et Jérôme Rothen a très peur pour le crack barcelonais, qui a pris l’habitude dernièrement de faire beaucoup parler de lui et pas forcément en bien.

Où s’arrêtera Lamine Yamal ? À seulement 18 ans, l’Espagnol est l’un des meilleurs joueurs du monde, en atteste sa deuxième place lors du dernier Ballon d’or. L’attaquant du FC Barcelone pourrait à l’avenir monter sur la première marche et ainsi imiter une légende du Barça, un certain Lionel Messi.

« Yamal deviendra peut-être un jour comme Léo Messi… » Ce vendredi, en direct sur RMC, Jérôme Rothen a justement donné son avis sur le cas Lamine Yamal. L’ancien joueur du PSG voit le joueur de 18 ans aller très loin, mais seulement s’il fait moins parler de lui en dehors du terrain. « Je n’ai pas eu l’impression qu’il y ait eu des discussions sur des sujets extra-sportifs avec Messi. Yamal deviendra peut-être un jour comme Léo Messi s’il continue à performer. Le problème, c’est qu’il n’a pas du tout la même personnalité. »