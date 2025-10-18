Polémique au PSG : Le tacle glissé par Mbappé à Neymar ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté en 2017, Neymar a passé 6 saisons au PSG. Mais voilà que malgré ce laps de temps passé dans la capitale française, le Brésilien n’a que très peu parler dans la langue de Molière. Ça a d’ailleurs fait régulièrement polémique du temps où Neymar évoluait avec le club de la capitale. De quoi valoir aujourd’hui un tacle de Kylian Mbappé, son ancien coéquipier au PSG ?

Après le FC Barcelone, c’est au PSG que Neymar avait choisi de poursuivre sa carrière. Recruté en 2017 contre 222M€, le Brésilien est donc arrivé en France. Débarquant dans un nouveau pays, la superstar a toutefois été pointée du doigt régulièrement du fait qu’il ne parlait pas français. Contrairement à beaucoup de ses compatriotes brésiliens, Neymar avait lui plus de mal avec la langue de Molière.

« C’est aussi une marque de respect quand tu arrives quelque part de parler la langue du pays » Neymar a donc essuyé de nombreuses critiques en ne parlant pas français. Y compris celles de Kylian Mbappé ? Pour Brut, évoquant sa maitrise de l’espagnol, le joueur du Real Madrid a fait une sortie que certains ont pu interpréter comme un tacle adressé à Neymar : « Je pense que c’est aussi une marque de respect quand tu arrives quelque part de parler la langue du pays, des gens. Quand on est en France, on est bien content que les gens apprennent le français, on exige que les gens apprennent le français. On est en Espagne, je m’adapte à la culture espagnole ».