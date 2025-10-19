OM : Surprise pour Greenwood, le transfert que personne n’a vu venir !

Alexis Brunet

Depuis un peu plus d’un an maintenant, Mason Greenwood fait le bonheur de l’OM, mais il aurait pu en être tout autrement. En effet, avant de rejoindre Marseille à l’été 2024, l’attaquant anglais était sur les tablettes d’un géant européen. Le FC Barcelone était sur la piste du joueur de 24 ans et a envisagé un moment de le recruter.

Grâce à sa victoire contre Le Havre samedi soir (6-2), l’OM a pris la tête de la Ligue 1, avec un point d’avance sur le PSG. Les Marseillais sont donc euphoriques et ils peuvent remercier Mason Greenwood. L’attaquant anglais a été le grand artisan de la victoire marseillaise face aux Normands, grâce à un magnifique quadruplé.

Greenwood aurait pu rejoindre le Barça Recruté à l’été 2024 par l’OM, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme le leader offensif du club phocéen. Une belle récompense pour Pablo Longoria qui avait fait un pari osé en misant sur l’Anglais, qui était quelque peu en perte de vitesse dans sa carrière et qui avait des problèmes judiciaires. De plus, Marseille n’était alors pas seul sur le coup car d’après TBR Football, le FC Barcelone suivait également l’ancien joueur de Manchester United et avait même envisagé un temps de le recruter.