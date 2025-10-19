Nouveau crack au PSG, le transfert XXL est annoncé !

Axel Cornic

Plusieurs pistes sont déjà annoncées à l’étranger pour le Paris Saint-Germain, qui s’est très peu renforcé lors du dernier mercato. Ainsi, la presse allemande a tout récemment révélé que le club parisien suivrait de très près Said El Mala, la révélation de ce début de saison du côté de la Bundesliga.

Il y a un nouveau nom qui fait parler à Paris. Pas vraiment fan du profil d’attaquant pour, Luis Enrique a recruté plusieurs milieux offensifs depuis son arrivée au PSG. Et ce n’est pas fini, puisque le prochain pourrait venir de Bundesliga...

Le PSG en pince pour Said El Mala D’après les informations de Bild, le PSG serait sur les traces de Said El Mala, qui a explosé en ce début de saison sous les couleurs du FC Köln. A seulement 19 ans il est en train de se faire un nom et il pourrait bien être la prochaine grosse trouvaille de Luis Enrique et de Luis Campos.