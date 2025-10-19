OM : Mauvaise nouvelle balancée en direct à la télé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuel leader de la Ligue 1, l'OM peut-il se prendre à rêver au titre de champion de France devant le PSG ? Bixente Lizarazu a donné son avis sur la question dimanche matin en direct sur Téléfoot, et l'ancien latéral gauche de l'OM estime que le PSG finira par retrouver son rythme de croisière et distancera son rival en tête du championnat.

L'OM a profité du match nul concédé par le PSG vendredi soir contre le RC Strasbourg (3-3) pour s'emparer seul de la tête du championnat. Les hommes de Roberto De Zerbi ont effet largement dominé Le Havre samedi au stade Vélodrome (6-2) grâce notamment à un quadruplé de Mason Greenwood, et certains perçoivent désormais l'OM comme une menace crédible pour le PSG dans la course au titre en Ligue 1.

Lizarazu ne voit pas l'OM champion De son côté, Bixente Lizarazu ne croit pas forcément aux chances de titre marseillaises et l'a fait savoir en direct sur le plateau de Téléfoot dimanche matin : « Si l'OM à une tête de candidat sérieux au titre ? Ils ont surtout une tête de candidat sérieux à la qualification en Ligue des champions », constate l'ancien latéral gauche de l'équipe de France, passé notamment par l'OM durant sa carrière.