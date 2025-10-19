Polémique à l’OM, Bertrand Latour disjoncte !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’OM s’est largement imposé lors de la réception du Havre (6-2) ce samedi soir, cette rencontre a été marquée par un penalty très litigieux accordé aux Olympiens, leur permettant d’égaliser alors qu’ils étaient menés. Sur les réseaux sociaux, le journaliste de Canal+ Bertrand Latour a dénoncé ce qu’il considère comme une incompétence de Bastien Dechepy et de la VAR.

Après avoir vu le PSG et Strasbourg se neutraliser vendredi (3-3), l’OM en a profité pour prendre seul la tête de la Ligue 1. Largement vainqueurs lors de la réception du Havre (6-2) ce samedi soir, les Olympiens ont désormais un point d’avance sur les Parisiens, mais cette rencontre a été marquée par un fait de jeu qui fait polémique.

Un penalty qui va faire parler La raison, le penalty accordé à l’OM, lui permettant de revenir à 1-1 en première période. Coupable d’une main, Gautier Lloris a d’abord écopé d’un carton jaune et Bastien Dechepy a désigné le point de penalty, avant d’être appelé à revoir les images par la VAR et de changer sa décision.