Polémique à l’OM, Bertrand Latour disjoncte !

Si l’OM s’est largement imposé lors de la réception du Havre (6-2) ce samedi soir, cette rencontre a été marquée par un penalty très litigieux accordé aux Olympiens, leur permettant d’égaliser alors qu’ils étaient menés. Sur les réseaux sociaux, le journaliste de Canal+ Bertrand Latour a dénoncé ce qu’il considère comme une incompétence de Bastien Dechepy et de la VAR.
Après avoir vu le PSG et Strasbourg se neutraliser vendredi (3-3), l’OM en a profité pour prendre seul la tête de la Ligue 1. Largement vainqueurs lors de la réception du Havre (6-2) ce samedi soir, les Olympiens ont désormais un point d’avance sur les Parisiens, mais cette rencontre a été marquée par un fait de jeu qui fait polémique.
Un penalty qui va faire parler
La raison, le penalty accordé à l’OM, lui permettant de revenir à 1-1 en première période. Coupable d’une main, Gautier Lloris a d’abord écopé d’un carton jaune et Bastien Dechepy a désigné le point de penalty, avant d’être appelé à revoir les images par la VAR et de changer sa décision.
« L’incompétence est contagieuse »
L’arbitre de la rencontre a finalement sanctionné le défenseur du Havre d’un carton rouge, mais a maintenu le penalty pour l’OM, alors que la main semblait en dehors de la surface de réparation. Une décision très litigieuse et dénoncée par Bertrand Latour sur X : « Arbitre central + VAR. L’incompétence est contagieuse », a écrit le journaliste de Canal+.