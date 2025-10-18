Scandale à l’OM ? La polémique en direct !

La rencontre opposant l’OM et Le Havre ce samedi soir pour le compte de la huitième journée de Ligue 1 a été marquée par une décision arbitrale qui risque de faire parler. Menés au score en première période, les Olympiens ont égalisé grâce à un penalty obtenu pour une main de Gautier Lloris, également expulsé, mais qui ne semblait pourtant pas dans la surface.
En déplacement sur la pelouse de l’OM ce samedi soir, Le Havre a réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire de Yassine Kechta à la 24e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, les Olympiens sont revenus au score grâce à un penalty transformé par Mason Greenwood, mais y avait-il penalty ?
Un penalty très litigieux pour l’OM
Servi à l’entrée de la surface, Pierre-Emerick Aubameyang s’emmène le ballon, que Gautier Lloris touche de la main. Bastien Dechepy désigne alors le point de penalty et averti le défenseur du Havre, avant d’être appelé à revoir les images par l’assistance vidéo. On pense alors qu’il y a un doute sur l’endroit de la faute, à la limite de la surface de réparation.
La main de Lloris semblait en dehors de la surface
L’arbitre de la rencontre décide de maintenir le penalty pour l’OM, mais donne un carton rouge à Gautier Lloris, estimant qu’il est en position de dernier défenseur. S’il n’y a pas de débat concernant la main, sur les images diffusées par Ligue 1+, elle semble être juste en dehors de la surface et aurait très certainement dû être sanctionnée d’un coup franc et non d’un penalty.