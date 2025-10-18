Une légende à l’OM : La grande annonce officielle !

Alors qu’il a récemment annoncé sa retraite sportive, Steve Mandanda a été mis à l’honneur par l’OM ce samedi soir, à l’occasion de la réception du Havre, où il a été formé. Joueur le plus capé de l’histoire de Marseille avec qui il a disputé 613 matchs officiels, le club a annoncé avoir retiré le numéro 30 de l’ancien international français.
Comme un symbole, Steve Mandanda était présent au Vélodrome ce samedi soir pour assister à la rencontre entre son club formateur, Le Havre, et celui où il a passé la grande majorité de sa carrière, l’OM. L’ancien international français (35 sélections), champion du monde en 2018, a été mis l’honneur, donnant le coup d’envoi fictif et a vu son numéro 30 être retiré par l’Olympique de Marseille.
L’OM retire le numéro 30 de Mandanda
« Jeune gardien arrivé à l'Olympique de Marseille en 2007 en provenance du Havre, Steve Mandanda est, au fil des années, devenu une légende du club. Sous le maillot olympien, il aura disputé 613 matchs, dont 378 en tant que capitaine, et réalisé 195 clean sheets – dont 177 en Ligue 1, le plus haut total pour un gardien dans l’élite au XXIᵉ siècle. Il est, depuis la saison 1947-1948, le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs de Ligue 1 avec l’OM », a indiqué l’OM dans un communiqué relayé par Massilia Zone.
« Un geste rare, à la hauteur de son parcours »
« Aujourd'hui, le club a décidé de retirer le numéro 30 qu’il a si fièrement porté pendant quinze ans. Un geste rare, à la hauteur de son parcours, de sa fidélité et de son influence dans les succès de l’OM durant plus d'une décennie. Cette décision témoigne aussi de l’empreinte profonde que Steve Mandanda a laissée auprès de ses coéquipiers, du club et de ses supporters, et du lien indéfectible qui unit désormais à jamais son nom à celui de l’Olympique de Marseille. Le numéro 30 ne sera plus porté. Il restera à jamais celui de Steve Mandanda, gardien, capitaine et légende olympienne », a ajouté l’OM.