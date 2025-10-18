Une légende à l’OM : La grande annonce officielle !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a récemment annoncé sa retraite sportive, Steve Mandanda a été mis à l’honneur par l’OM ce samedi soir, à l’occasion de la réception du Havre, où il a été formé. Joueur le plus capé de l’histoire de Marseille avec qui il a disputé 613 matchs officiels, le club a annoncé avoir retiré le numéro 30 de l’ancien international français.

Comme un symbole, Steve Mandanda était présent au Vélodrome ce samedi soir pour assister à la rencontre entre son club formateur, Le Havre, et celui où il a passé la grande majorité de sa carrière, l’OM. L’ancien international français (35 sélections), champion du monde en 2018, a été mis l’honneur, donnant le coup d’envoi fictif et a vu son numéro 30 être retiré par l’Olympique de Marseille.

L’OM retire le numéro 30 de Mandanda « Jeune gardien arrivé à l'Olympique de Marseille en 2007 en provenance du Havre, Steve Mandanda est, au fil des années, devenu une légende du club. Sous le maillot olympien, il aura disputé 613 matchs, dont 378 en tant que capitaine, et réalisé 195 clean sheets – dont 177 en Ligue 1, le plus haut total pour un gardien dans l’élite au XXIᵉ siècle. Il est, depuis la saison 1947-1948, le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs de Ligue 1 avec l’OM », a indiqué l’OM dans un communiqué relayé par Massilia Zone.