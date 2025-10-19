OM - Strasbourg : Un nouveau coup à la Rabiot sur le mercato ?

Amadou Diawara

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par l'OM lors du dernier mercato estival. Finalement, l'international français a fait son retour en Italie, du côté de l'AC Milan. Très performant sous les couleurs du RC Strasbourg cette saison, Joaquin Panichelli pourrait rejoindre Adrien Rabiot chez les Rossoneri.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM. Alors que son bail avec le club phocéen courait jusqu'en 2026, l'international français est parti plus tôt que prévu.

L'AC Milan en pince pour Panichelli Après la défaite à Rennes (1-0, le 15 aout), Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe, et ce, dans l'un des vestiaires du Roazhon Park. Choquée par la violence de ces deux joueurs, la direction de l'OM a décidé de boucler leur départ lors du dernier mercato estival. D'une part, Adrien Rabiot a signé à l'AC Milan. D'autre part, Jonathan Rowe a rejoint Bologne.