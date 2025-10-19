OM - Strasbourg : Un nouveau coup à la Rabiot sur le mercato ?

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par l'OM lors du dernier mercato estival. Finalement, l'international français a fait son retour en Italie, du côté de l'AC Milan. Très performant sous les couleurs du RC Strasbourg cette saison, Joaquin Panichelli pourrait rejoindre Adrien Rabiot chez les Rossoneri.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM. Alors que son bail avec le club phocéen courait jusqu'en 2026, l'international français est parti plus tôt que prévu.
L'AC Milan en pince pour Panichelli
Après la défaite à Rennes (1-0, le 15 aout), Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe, et ce, dans l'un des vestiaires du Roazhon Park. Choquée par la violence de ces deux joueurs, la direction de l'OM a décidé de boucler leur départ lors du dernier mercato estival. D'une part, Adrien Rabiot a signé à l'AC Milan. D'autre part, Jonathan Rowe a rejoint Bologne.
Transfert : Panichelli va rejoindre Rabiot
Ce samedi après-midi, Luca Cohen a fait un point sur l'avenir de Joaquin Panichelli sur X. Alors qu'il réalise des débuts exceptionnels en Ligue 1, le buteur du RC Strasbourg pourrait ne pas faire long feu en France. En effet, l'AC Milan s'intéresserait de près à Joaquin Panichelli, suivant avec attention ses performances. Ainsi, l'attaquant de 23 ans pourrait bientôt rejoindre Adrien Rabiot chez les Rossoneri. Affaire à suivre...