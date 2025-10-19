Un nouvel attaquant à l'OM : Surprise totale avec Aubameyang !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, l'OM a infligé une très lourde défaite au Havre (6-2) afin de prendre la tête de la Ligue 1 après le nul entre le PSG et Strasbourg la veille (3-3). Pour l'occasion, Roberto De Zerbi a tenté d'aligner en cours de match Robinio Vaz et Pierre-Emerick Aubameyang. Un choix qui ne paraissait pas évidemment sur le papier mais qui a porté ses fruits.

Large vainqueur du Havre au Vélodrome samedi soir (6-2), l'OM a pu compter notamment sur un quadruplé de Mason Greenwood. Mais un autre attaquant s'est distingué à savoir Robinio Vaz buteur et passeur décisif après son entrée en jeu. D'ailleurs, le jeune attaquant marseillais a évolué aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Un duo inattendu et surprenant mais qui s'est révélé complémentaire. Ce qui donne des idées à Roberto De Zerbi.

Vaz-Aubameyang, la surprise de De Zerbi ! « Oui, bien sûr, c’est une solution. Après, il faut comprendre qu’au moment du changement, nous étions en supériorité numérique. Le problème n’était pas le contrôle du ballon, mais le fait d’être plus dangereux dans la surface », confie l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant de s'enflammer pour Pierre-Emerick Aubameyang.