PSG - Transfert d’un phénomène : C’est la folie à l’étranger !

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, le PSG mise sur la jeunesse pour construire son effectif. Le club de la capitale a d’ailleurs coché le nom d’un nouveau phénomène sur sa liste : Gilberto Mora. Du haut de ses 17 ans, l’international mexicain commence à faire sensation à l’étranger et serait en train de se faire remarquer.

Malgré son changement de dimension après son sacre en Ligue des champions, le PSG poursuit toujours son travail en misant sur la jeunesse. Le club de la capitale peut compter sur l’expertise de Luis Campos, considéré comme un véritable dénicheur de talents. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs des vues sur une nouvelle pépite sur le mercato.

Le PSG a des vues sur Gilberto Mora... Le PSG serait en effet intéressé par les services de Gilberto Mora. Du haut de ses 17 ans, le milieu offensif du Club Tijuana aurait tapé dans l’oeil des Rouge-et-Bleu. L’international mexicain commencerait d’ailleurs à se faire un nom sur la scène mondiale.