Mercato : Un phénomène avec Kylian Mbappé, c’est annoncé !

Axel Cornic

Après une première année d’adaptation à la suite de son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble enfin avoir trouvé sa place au Real Madrid. Mais dans un tel club, les choses peuvent changer très vite, surtout avec un Florentino Pérez qui rêve toujours de grandes signatures.

Avec un début de saison explosif, Kylian Mbappé semble enfin avoir tout pour devenir la nouvelle star du Real Madrid. Mais il pourrait bien voir un véritable prodige débarquer entre ses pattes, avec Nico Paz. Révélation de Serie A, l’Espagnol a encore marqué ce dimanche contre la Juventus (2-0), ce qui pourrait bien faire parler de l’autre côté des Pyrénées.

Nico Paz au Real Madrid ? En tout cas, son possible retour au Real Madrid où il a été formé, est un sujet très discuté à Como. « Nico Paz a grandi au Real Madrid, qui possède une option de rachat » a déclaré en conférence de presse le directeur sportif du club lombard, d’après Mediaset.