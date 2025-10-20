PSG : Grosse bataille à 20M€ sur le mercato !

Le Paris Saint-Germain aurait un nouveau coup de cœur à l’étranger, avec Said El Mala. Agé de seulement 19 ans, l’ailier gauche allemand du FC Köln est la grande révélation de ce début de saison en Bundesliga, mais ses prestations semblent également avoir attiré l’attention d’autres clubs.
Et si le prochain crack du PSG venait d’Allemagne ? Ce dimanche, Bild nous a appris que le club parisien serait sur les traces de la nouvelle sensation de Bundesliga. Il s’agit de Said El Mala, auteur de trois buts en sept rencontres de championnat avec le FC Köln, qui pourraient bien lui ouvrir les portes de la sélection allemande.
« Nous devrons le céder à un prix incroyablement élevé »
Son entraineur semble vouloir le garder le plus longtemps possible, mais il a déjà lancé un avertissement au PSG et aux autres clubs intéressés. « Ne nous voilons pas la face : s’il continue à marquer ainsi et qu’il ajoute à ses points forts les aspects essentiels pour la Bundesliga, nous devrons le céder à un prix incroyablement élevé » a déclaré Lukas Kwasniok, le coach du FC Köln.
Said El Mala agite déjà le mercato
D’après les informations de Bild, un départ au mercato hivernal aurait d’ores et déjà été exclu, avec l’ailier gauche qui devrait plutôt enflammer l’été 2026. Son club souhaiterait récupérer au moins 20M€ de son éventuel transfert, mais il n’y a pas que le PSG qui en pincerait pour Said El Mala. D’autres clubs se seraient déjà renseignés et cela serait notamment le cas de Brighton ainsi que de l’Inter.