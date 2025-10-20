PSG : Grosse bataille à 20M€ sur le mercato !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain aurait un nouveau coup de cœur à l’étranger, avec Said El Mala. Agé de seulement 19 ans, l’ailier gauche allemand du FC Köln est la grande révélation de ce début de saison en Bundesliga, mais ses prestations semblent également avoir attiré l’attention d’autres clubs.

Et si le prochain crack du PSG venait d’Allemagne ? Ce dimanche, Bild nous a appris que le club parisien serait sur les traces de la nouvelle sensation de Bundesliga. Il s’agit de Said El Mala, auteur de trois buts en sept rencontres de championnat avec le FC Köln, qui pourraient bien lui ouvrir les portes de la sélection allemande.

« Nous devrons le céder à un prix incroyablement élevé » Son entraineur semble vouloir le garder le plus longtemps possible, mais il a déjà lancé un avertissement au PSG et aux autres clubs intéressés. « Ne nous voilons pas la face : s’il continue à marquer ainsi et qu’il ajoute à ses points forts les aspects essentiels pour la Bundesliga, nous devrons le céder à un prix incroyablement élevé » a déclaré Lukas Kwasniok, le coach du FC Köln.