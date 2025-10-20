Kylian Mbappé humilié… par Cristiano Ronaldo ?

Dès que le Real Madrid est en difficulté depuis le début de saison en Liga, l’équipe de Xabi Alonso peut s’en remettre au sens du but de Kylian Mbappé. Le champion du monde a une nouvelle fois débloquer la situation pour les Merengue face à Getafe dimanche (1-0), atteignant la barre des 10 buts en 9 matchs de championnat. Une première depuis un certain Cristiano Ronaldo 11 ans plus tôt.
Kylian Mbappé a une fois de plus été l’atout pique du Real Madrid en ce début de saison. Le numéro 10 a sauvé les hommes de Xabi Alonso dans un des derbys de Madrid face à Getafe dimanche soir. Au Coliseum Alfonso Pérez, le club merengue fait sauter le verrou de la défense de Getafe en toute fin de match grâce à Mbappé après un premier carton rouge pour Nyom qui venait d’entrer en jeu.
10 buts en 9 matchs de Liga pour Mbappé
Il n’a pas fallu longtemps pour que Kylian Mbappé trouve le chemin des filets après ce fait de jeu. Après avoir été réduits à 10, les hommes de José Bordalas ont vu Alex Sancris être lui aussi exclu pour un acte violent. Score final : 1 but à 0 pour le Real Madrid et donc un bilan de 10 réalisations en 9 journées de Liga pour Kylian Mbappé.
Une première depuis 2014… et les 17 buts de Cristiano Ronaldo
En ce début de saison, Kylian Mbappé a retrouvé de sa superbe et fait le bonheur du Real Madrid, étant le premier joueur à franchir la barre des 10 buts en 9 journées de Liga seulement depuis Cristiano Ronaldo en 2014/2015. Cependant, le quintuple Ballon d’or a surclassé Mbappé puisqu’à ce stade de la compétition à l’époque, CR7 comptait déjà 17 buts et avait fini l’exercice avec 48 buts en Liga. Rien que ça…