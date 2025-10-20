Kylian Mbappé humilié… par Cristiano Ronaldo ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dès que le Real Madrid est en difficulté depuis le début de saison en Liga, l’équipe de Xabi Alonso peut s’en remettre au sens du but de Kylian Mbappé. Le champion du monde a une nouvelle fois débloquer la situation pour les Merengue face à Getafe dimanche (1-0), atteignant la barre des 10 buts en 9 matchs de championnat. Une première depuis un certain Cristiano Ronaldo 11 ans plus tôt.

Kylian Mbappé a une fois de plus été l’atout pique du Real Madrid en ce début de saison. Le numéro 10 a sauvé les hommes de Xabi Alonso dans un des derbys de Madrid face à Getafe dimanche soir. Au Coliseum Alfonso Pérez, le club merengue fait sauter le verrou de la défense de Getafe en toute fin de match grâce à Mbappé après un premier carton rouge pour Nyom qui venait d’entrer en jeu.

10 buts en 9 matchs de Liga pour Mbappé Il n’a pas fallu longtemps pour que Kylian Mbappé trouve le chemin des filets après ce fait de jeu. Après avoir été réduits à 10, les hommes de José Bordalas ont vu Alex Sancris être lui aussi exclu pour un acte violent. Score final : 1 but à 0 pour le Real Madrid et donc un bilan de 10 réalisations en 9 journées de Liga pour Kylian Mbappé.